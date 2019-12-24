  • $ 62.25 ↓
  • € 69 ↓

Давка в австралийском Сиднее: при раздаче подарков пострадали около 20 покупателей

13:18, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Давка в австралийском Сиднее: при раздаче подарков пострадали около 20 покупателей
13:18, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
71
0
#акция\n#подарки\n#давка\n#торговый центр\n#Австралия\n#происшествие\n#пострадавшие
Фото: pixabay.com
71
0

Люди хватали воздушные шары с сертификатами на призы и топтали друг друга.

Сидней. Австралия. Почти 20 человек получили травмы в результате давки, возникшей в одном из торговых центров австралийского Сиднея. Об этом сообщает телеканал «МИР» со ссылкой на The Australian.

Все произошло во время ночной акции в преддверии Рождества. На нее собралось несколько сотен желающих получить подарки, спрятанные в воздушных шарах (в основном это были сертификаты на призы). Когда шары запустили в воздух, толпа ринулась к ним. Многих покупателей сбили с ног и потоптали.

В результате пятерых пострадавших с черепно-мозговыми травмами увезли в больницу, 12 человек с менее серьезными повреждениями получили медицинскую помощь на месте.

13:18, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
71
0
#акция\n#подарки\n#давка\n#торговый центр\n#Австралия\n#происшествие\n#пострадавшие

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

10:15, 20 декабря, 2019
4227

Герои биатлона приедут на «Ижевскую винтовку»

3955
13:20, 18 декабря, 2019

Убил и лёг спать: в Удмуртии живший в шалаше мужчина 37 раз ударил ножом гостя

3770
16:15, 17 декабря, 2019

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали

3226
12:33, 19 декабря, 2019

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3048
10:30, 19 декабря, 2019

Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

16:06, 20 декабря, 2019
1811

Пенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий

1247
10:35, 21 декабря, 2019

СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке

1195
10:01, 20 декабря, 2019

Пенсионер из Оренбургской области принес в полицию сумку инкассатора с 1 млн рублей

1169
17:11, 17 декабря, 2019

Васильева попросила учителей не задавать школьникам домашних заданий на каникулы

1133
16:12, 17 декабря, 2019

Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

10:48, 20 декабря, 2019
1256

Археологи нашли в Греции две набитых золотом могилы бронзового века

1152
17:59, 18 декабря, 2019

Группа Queen опубликовала клип на собственную песню 35-летней давности

1055
18:29, 18 декабря, 2019

Полвека спустя: в США нашли похищенного в 60-е годы ребенка

1039
16:42, 20 декабря, 2019

The Economist объявил Узбекистан страной года

1007
12:22, 19 декабря, 2019

Лонгриды

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019