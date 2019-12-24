Давка в австралийском Сиднее: при раздаче подарков пострадали около 20 покупателей

Люди хватали воздушные шары с сертификатами на призы и топтали друг друга.

Сидней. Австралия. Почти 20 человек получили травмы в результате давки, возникшей в одном из торговых центров австралийского Сиднея. Об этом сообщает телеканал «МИР» со ссылкой на The Australian.

Все произошло во время ночной акции в преддверии Рождества. На нее собралось несколько сотен желающих получить подарки, спрятанные в воздушных шарах (в основном это были сертификаты на призы). Когда шары запустили в воздух, толпа ринулась к ним. Многих покупателей сбили с ног и потоптали.

В результате пятерых пострадавших с черепно-мозговыми травмами увезли в больницу, 12 человек с менее серьезными повреждениями получили медицинскую помощь на месте.