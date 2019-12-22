Гости сына бывшего президента Грузии изрезали его ножом из-за невкусного вина

Напавших на Цотне Гамсахурдия задержали.

Тбилиси. Грузия. Гости сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия изрезали его ножом из-за невкусного вина. Как пишет Взгляд, 43-летний Цотне попал в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Удары ножом пришлись в область груди и головы.

Конфликт произошел во время застолья. Цотне Гамсахурдия пообещал соседям и друзьям угостить их хорошим вином, но качество алкоголя в итоге не устроило гостей, из-за чего завязалась словесная перепалка, переросшая в драку с применением холодного оружия.

Кроме Гамсахурдиа в потасовке участвовали пять человек, все они задержаны. Двоим из них инкриминируется покушение на убийство.

21 декабря Грузия отмечала 28-ю годовщину начала гражданской войны в Тбилиси, которая привела к бегству Звиада Гамсахурдиа в Чечню. Затем экс-президент пытался вернуться в Тбилиси с вооруженными сторонниками, но был вынужден отступить и в итоге скончался в горах в Западной Грузии.