Наркоторговцы спасли тонущих полицейских во время погони в Испании

Стражи порядка не оценили доброту и арестовали своих спасителей.

Мадрид. Испания. Наркоторговцы в Испании спасли тонущих сотрудников полиции, которые за ними гнались. Об этом пишет газета Взгляд со ссылкой на РИА Новости.

В ходе операции у берегов провинции Малага полицейские преследовали группу людей, подозреваемую в торговле наркотиками. Однако лодки столкнулись и все стражи порядка оказались в воде. Их коллеги, преследовавшие подозреваемых с воздуха, с помощью микрофона попросили преступников помочь тонущим выбраться из воды. Наркоторговцы помогли правоохранителям, которые после этого задержали своих спасителей. В их лодке обнаружили 3 т гашиша.