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В Индии неизвестные похитили останки Махатмы Ганди и оставили послание

11:02, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Индии неизвестные похитили останки Махатмы Ганди и оставили послание
11:02, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
337
0
#кража\n#Индия\n#поиски останков
Фото: glavtema.ru
337
0

В день похищения праздновалась 150-я годовщина со дня его рождения.

Индия. Неизвестные украли останки индийского политического деятеля Махатмы Ганди, хранящихся в мемориале в штате Мадхья-Прадеш. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Би-би-си».

Инцидент произошел 2 октября, когда праздновался 150-ый юбилей со дня рождения «отца индийской нации».  

«В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — рассказал смотритель мемориала.

Он рассказал, что воры оставили послание, написав на портрете политика «предатель».

Полиция начала расследование.

Махатма Ганди скончался в 1948 году после нападения члена националистической индийской организации. Некоторые нацактивисты не смогли простить Ганди, что он выступал за идею мирного сосуществования индусов и мусульман.  

11:02, 04 октября, 2019
Дарья Снидкова
337
0
#кража\n#Индия\n#поиски останков

 

 

 


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