В Индии неизвестные похитили останки Махатмы Ганди и оставили послание

В день похищения праздновалась 150-я годовщина со дня его рождения.





Индия. Неизвестные украли останки индийского политического деятеля Махатмы Ганди, хранящихся в мемориале в штате Мадхья-Прадеш. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Би-би-си».

Инцидент произошел 2 октября, когда праздновался 150-ый юбилей со дня рождения «отца индийской нации».

«В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — рассказал смотритель мемориала.

Он рассказал, что воры оставили послание, написав на портрете политика «предатель».

Полиция начала расследование.

Махатма Ганди скончался в 1948 году после нападения члена националистической индийской организации. Некоторые нацактивисты не смогли простить Ганди, что он выступал за идею мирного сосуществования индусов и мусульман.