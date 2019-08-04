Полиция сообщила о 9 погибших при стрельбе в штате Орегон

Ещё 16 человек доставлены в больницу.

США. Полиция сообщила о 9 погибших и 16 пострадавших при стрельбе в Дейтоне, штат Орегон, США. Об этом передаёт Газета.ру в воскресенье, 4 августа.

«В 1:22 началась активная стрельба в районе Орегона. Стрелок убит. Есть 9 других погибших. По меньшей мере 16 человек попали в районные больницы», — говорится в сводке полиции.

Сообщается, что сам стрелок также был убит. На месте работает ФБР.

Напомним, в конце июля неизвестный также устроил стрельбу в Калифорнии.