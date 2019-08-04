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Полиция сообщила о 9 погибших при стрельбе в штате Орегон

13:06, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Полиция сообщила о 9 погибших при стрельбе в штате Орегон
13:06, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
154
0
#США\n#террористы\n#гибель людей\n#стрельба
Фото: pixabay.com
154
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Ещё 16 человек доставлены в больницу.

США. Полиция сообщила о 9 погибших и 16 пострадавших при стрельбе в Дейтоне, штат Орегон, США. Об этом передаёт Газета.ру в воскресенье, 4 августа.

 «В 1:22 началась активная стрельба в районе Орегона. Стрелок убит. Есть 9 других погибших. По меньшей мере 16 человек попали в районные больницы», — говорится в сводке полиции.

Сообщается, что сам стрелок также был убит. На месте работает ФБР.

Напомним, в конце июля неизвестный также устроил стрельбу в Калифорнии.

13:06, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
154
0
#США\n#террористы\n#гибель людей\n#стрельба

 

 

 


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