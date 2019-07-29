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Азербайджан и Армения обменялись обстрелами на границе

17:38, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Азербайджан и Армения обменялись обстрелами на границе
17:38, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
143
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#война\n#международные отношения\n#граница\n#Армения\n#обстрел\n#Азербайджан
Фото: pixabay.com
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Режим прекращения огня установили в конце марта 2019 года.

Армения. Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на северо-восточном участке границы. Как передаёт «Росбалт», данные договорённости были достигнуты на встрече в Вене 29 марта.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что азербайджанские снайперы устроили провокацию с 27 по 28 июля. По словам дипломата, в результате обстрела погиб военнослужащий Арман Булгадарян и двое были ранены. Ереван возложил на Азербайджан всю ответственность за последствия, подчеркнув, что его действия накаляют обстановку в регионе.

Госпогранслужба Азербайджана в свою очередь сообщила об обстрелах 29 июля азербайджанских позиций с противоположной стороны. Отмечается, что несколько снайперских пуль попали в автомобиль с надписью «Военная медицинская помощь» и изображением красного полумесяца. При этом сообщается, что азербайджанские военные открыли ответный огонь.

17:38, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
143
0
#война\n#международные отношения\n#граница\n#Армения\n#обстрел\n#Азербайджан

 

 

 


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