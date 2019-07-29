Азербайджан и Армения обменялись обстрелами на границе

Режим прекращения огня установили в конце марта 2019 года.

Армения. Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на северо-восточном участке границы. Как передаёт «Росбалт», данные договорённости были достигнуты на встрече в Вене 29 марта.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что азербайджанские снайперы устроили провокацию с 27 по 28 июля. По словам дипломата, в результате обстрела погиб военнослужащий Арман Булгадарян и двое были ранены. Ереван возложил на Азербайджан всю ответственность за последствия, подчеркнув, что его действия накаляют обстановку в регионе.

Госпогранслужба Азербайджана в свою очередь сообщила об обстрелах 29 июля азербайджанских позиций с противоположной стороны. Отмечается, что несколько снайперских пуль попали в автомобиль с надписью «Военная медицинская помощь» и изображением красного полумесяца. При этом сообщается, что азербайджанские военные открыли ответный огонь.