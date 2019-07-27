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Трагедия в Кванджу: местные жители и участники ЧМ пострадали при обрушении балкона ночного клуба

13:46, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
Трагедия в Кванджу: местные жители и участники ЧМ пострадали при обрушении балкона ночного клуба
13:46, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
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0
#спорт\n#США\n#Южная Корея\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: twitter.com (@cahulaan)
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Среди пострадавших оказалось 9 иностранных спортсменов.

Кванджу. Южная Корея. На посетителей ночного клуба в южнокорейском городе Кванджу обрушился балкон здания. В результате погибли два человека, еще 17 получили травмы, пишет Газета.

Среди пострадавших оказалось 9 иностранных спортсменов из команд, принимающих участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Дело в том, что в клубе отмечали успех женской ватерпольной команды США.

Травмы получили 4 пловца из США, 2 – из Новой Зеландии, а также представители Нидерландов, Италии и Бразилии. Большинство из травм — порезы и ушибы. Международная федерация плавания пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим атлетам.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать», - цитирует издание слова капитана новозеландской мужской команды по водному полу Мэтта Смолла.

Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов. Позже девушки выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

«Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник», — цитирует издание слова главного тренера женской сборной России по водному поло Александра Гайдукова со ссылкой на ТАСС.

13:46, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
185
0
#спорт\n#США\n#Южная Корея\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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