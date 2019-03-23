Часть зданий будет снесена.

Сяншуй. Китай. Более 2800 домов оказались повреждены после взрыва на химическом заводе в Китае. Как пишет ФАН, 89 объектов не подлежат восстановлению и будут снесены.

Однако основная часть повреждений — это выбитые окна и двери. Пострадавшие здания уже ремонтируют, все жители, которые были эвакуированы из своих домов, размещены в пунктах временного пребывания.

Напомним, взрыв на химическом предприятии в провинции Цзянсу прогремел 21 марта. В результате погибли 64 человека, при этом еще 28 числятся пропавшими без вести. Более 500 человек получили травмы.