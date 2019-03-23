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Более 2800 домов оказались повреждены после взрыва на химическом заводе в Китае

18:56, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
18:56, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
17
0
#Китай\n#взрыв\n#происшествие
Фото: twitter.com (@XHNews)
17
0

Часть зданий будет снесена.

Сяншуй. Китай. Более 2800 домов оказались повреждены после взрыва на химическом заводе в Китае. Как пишет ФАН, 89 объектов не подлежат восстановлению и будут снесены.

Однако основная часть повреждений — это выбитые окна и двери. Пострадавшие здания уже ремонтируют, все жители, которые были эвакуированы из своих домов, размещены в пунктах временного пребывания.

Напомним, взрыв на химическом предприятии в провинции Цзянсу прогремел 21 марта. В результате погибли 64 человека, при этом еще 28 числятся пропавшими без вести. Более 500 человек получили травмы.

18:56, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
17
0
#Китай\n#взрыв\n#происшествие

 

 

 


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