Главного архитектора Минска поймали на взятке

Деньги были переданы за согласование проектных решений.



Минск. Беларусь. Председателя комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома Павла Лучиновича задержали за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

В сообщении от 20 марта указано, что главного архитектора задержали после получения 4 тыс. долларов. Предполагается, что таким образом индивидуальный предприниматель хотел согласовать проекты.

На Лучиновича возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере, на предпринимателя – о даче взятки в крупном размере.