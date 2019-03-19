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В порту Ирана перевернулось судно с химикатами

19:00, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Иран\n#химия\n#корабли\n#пострадавшие
Фото: shahidrajaeeport.pmo.ir
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Травмы получили 3 члена экипажа.

Иран. В иранском порту Шахид-Раджай в Бандар-Аббасе перевернулось торговое судно LS Star, перевозившее химикаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

На борту 90-метрового корабля находились 153 контейнера с химическими веществами, в том числе хлористым калием, карбонатом кальция, концентратом меди, техническими маслами, а также емкости с продовольствием.

Всего на судне присутствовали 14 членов экипажа, трое из которых травмировались.

Вероятно, корабль перевернулся из-за отсутствия взаимодействия между капитаном и подрядчиком при погрузке и разгрузке контейнеров.

19:00, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
100
0
#Иран\n#химия\n#корабли\n#пострадавшие

 

 

 


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