Власти Венесуэлы попросили помощь России в расследовании кибератаки

7 марта 21 штат Боливарианской Республики остался без света.

Каракас. Венесуэла. Венесуэла попросила помощь у России, Кубы, Ирана, Китая и ООН в расследовании кибератаки на систему электроснабжения государства. Об этом пишут «Известия».

По словам главы Венесуэлы Николаса Мадуро, у стран есть опыт в вопросе защиты от подобных атак. Президент назначил комиссию по расследованию, в которую попадут международные специалисты.

Напомним, 7 марта без света остался 21 штат Венесуэлы из 23. Причиной стала авария на ГЭС «Эль-Гури».