В Индии женщина пыталась родить по инструкции из YouTube

Мать и малыш погибли.

Биландпур. Индия. Жительница Индии пыталась родить ребенка по инструкции из «Ютуб». Об этом пишет Рен-тв.

Трагедия произошла в Биландпуре. Местные жители заметили, что из-под двери одной из комнат дома течет кровь. Соседи рассказали об этом домовладельцу, сообщив, что там живет 26-летняя беременная девушка. На место приехала полиция.

Они взломали дверь и обнаружили мать с новорожденным, которые были мертвы. Также на месте лежали нити и несколько острых предметов, а на телефоне погибшей было открыто видео о том, как родить самостоятельно.

Предполагается, что женщина пыталась тайно родить, чтобы избежать общественного порицания, поскольку она забеременела вне брака.