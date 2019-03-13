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В Индии женщина пыталась родить по инструкции из YouTube

09:00, 13 марта, 2019
Анна Торхова
09:00, 13 марта, 2019
Анна Торхова
31
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#дети\n#YouTube\n#Индия\n#беременность\n#роды
Фото: pixabay.com
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Мать и малыш погибли.

Биландпур. Индия. Жительница Индии пыталась родить ребенка по инструкции из «Ютуб». Об этом пишет Рен-тв.

Трагедия произошла в Биландпуре. Местные жители заметили, что из-под двери одной из комнат дома течет кровь. Соседи рассказали об этом домовладельцу, сообщив, что там живет 26-летняя беременная девушка. На место приехала полиция.

Они взломали дверь и обнаружили мать с новорожденным, которые были мертвы. Также на месте лежали нити и несколько острых предметов, а на телефоне погибшей было открыто видео о том, как родить самостоятельно.

Предполагается, что женщина пыталась тайно родить, чтобы избежать общественного порицания, поскольку она забеременела вне брака.

09:00, 13 марта, 2019
Анна Торхова
31
0
#дети\n#YouTube\n#Индия\n#беременность\n#роды

 

 

 


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