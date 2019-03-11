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В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

12:44, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
12:44, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#США\n#зоопарк\n#животные\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Женщина получила глубокие раны на руках.

Аризона. США. В зоопарке Wildlife World в американском штате Аризона ягуар напал на посетительницу, которая пыталась сделать селфи рядом с вольером. Об этом сообщает 360tv.ru.

Инцидент произошел в субботу, 9 мая. Женщина пересекла специально установленный барьер и пытаясь сфотографироваться с хищником, тем самым она нарушила требования безопасности.

Ягуар напал на посетительницу через ограждение и повредил ей руку, оставив глубокие раны.

По словам директора зоопарка Микки Оллсона, «невозможно исправить» людей, нарушающих специально установленные барьеры.

12:44, 11 марта, 2019
Диана Ворончихина
189
0
#США\n#зоопарк\n#животные\n#происшествие

 

 

 


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