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Почти вся Венесуэла осталась на ночь без света

10:13, 08 марта, 2019
10:13, 08 марта, 2019
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#политика\n#ЖКХ\n#США\n#Венесуэла\n#происшествие
Фото: pixabay
28
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Николас Мадуро посчитал, что причина кроется в «американском империализме».

Венесуэла. В Венесуэле 21 штат из 23 минувшей ночью остался без света из-за саботажа на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Как сообщает РБК, Николас Мадуро посчитал, что причина кроется в «американском империализме». Об этом президент написал в своем твиттере.

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», — сказал Мадуро.

В свою очередь лидер оппозиции – временный президент – Хуан Гуаидо заявил, что отключение света связано с режимом Мадуро.

«Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед», — написал он в Twitter.

10:13, 08 марта, 2019
28
0
#политика\n#ЖКХ\n#США\n#Венесуэла\n#происшествие

 

 

 


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