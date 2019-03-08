Почти вся Венесуэла осталась на ночь без света

Николас Мадуро посчитал, что причина кроется в «американском империализме».

Венесуэла. В Венесуэле 21 штат из 23 минувшей ночью остался без света из-за саботажа на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Как сообщает РБК, Николас Мадуро посчитал, что причина кроется в «американском империализме». Об этом президент написал в своем твиттере.

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», — сказал Мадуро.

В свою очередь лидер оппозиции – временный президент – Хуан Гуаидо заявил, что отключение света связано с режимом Мадуро.

«Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед», — написал он в Twitter.