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Не менее 14 человек погибли из-за торнадо в США

09:22, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:22, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#торнадо\n#гибель детей\n#гибель людей\n#стихийное бедствие\n#пострадавшие
Фото: pxhere.com
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Генконсульство проверяет информацию о жертвах среди россиян.

Алабама. США. Торнадо в округе Ли в американском штате Алабама унесло жизни более 14 человек. Об этом пишет RT со ссылкой на NBC News. 

По словам местного шерифа, по крайней мере 2 торнадо произошли в воскресенье, 3 марта. Среди погибших была 8-летняя девочка, сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал WSFA.

В Алабаме сохраняется штормовое предупреждение.

Стихия оставила без электричества более 10 тыс. человек. В общине Борегар начали оценку пострадавшего имущества.

Генконсульство России в Хьюстоне проверяет информацию о пострадавших и погибших россиянах.

upd: RT со ссылкой на  NBC News пишет, что количество погибших увеличилось до 22. 

09:22, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
113
0
#США\n#торнадо\n#гибель детей\n#гибель людей\n#стихийное бедствие\n#пострадавшие

 

 

 


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