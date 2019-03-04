Не менее 14 человек погибли из-за торнадо в США

Генконсульство проверяет информацию о жертвах среди россиян.

Алабама. США. Торнадо в округе Ли в американском штате Алабама унесло жизни более 14 человек. Об этом пишет RT со ссылкой на NBC News.

По словам местного шерифа, по крайней мере 2 торнадо произошли в воскресенье, 3 марта. Среди погибших была 8-летняя девочка, сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал WSFA.

В Алабаме сохраняется штормовое предупреждение.

Стихия оставила без электричества более 10 тыс. человек. В общине Борегар начали оценку пострадавшего имущества.

Генконсульство России в Хьюстоне проверяет информацию о пострадавших и погибших россиянах.

upd: RT со ссылкой на NBC News пишет, что количество погибших увеличилось до 22.