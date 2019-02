Более 60 человек оказались под завалами на руднике в Индонезии

Сулавеси. Индонезия. На индонезийском острове Сулавели сошел оползень на незаконном золотодобывающем руднике. Об этом пишет RT со ссылкой на Reuters.

Известно об одном погибшем, еще порядка 60 человек находятся под завалами. Спецслужбам удалось спасти 13 человек.

Отмечается, что обрушение балок и опорных плит на руднике произошло во время незаконной добычи золота.

JUST IN: Landslide at illegal gold mine on Indonesia's Sulawesi island leaves at least 1 dead, up to 60 missing https://t.co/IEg6kicK13

Update At least three killed, over 60 still buried in collapsed illegal goldmine in Sulawesi, Indonesia; 15 have been rescued so far