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В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

17:20, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:20, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
73
0
#Таджикистан\n#падение\n#пострадавшие
Фото: pxhere.com
73
0

Храм должен стать крупнейшей в Центральной Азии.

Душанбе. Таджикистан. Строительные леса с 9 рабочими обрушились при строительстве центральной соборной мечети в Душанбе. Об этом пишет «Интерфакс».

8 человек, упавших с 30-метровой высоты, госпитализировали. Один из рабочих ехать в больницу отказался.

После завершения строительства центральная соборная мечеть должна стать крупнейшей в Центральной Азии: она строится на площадке в 12 га. Первый камень заложили в 2009 году. Стоимость проекта оценили в 100 млн долларов.

17:20, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
73
0
#Таджикистан\n#падение\n#пострадавшие

 

 

 


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