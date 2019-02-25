В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

Храм должен стать крупнейшей в Центральной Азии.

Душанбе. Таджикистан. Строительные леса с 9 рабочими обрушились при строительстве центральной соборной мечети в Душанбе. Об этом пишет «Интерфакс».

8 человек, упавших с 30-метровой высоты, госпитализировали. Один из рабочих ехать в больницу отказался.

После завершения строительства центральная соборная мечеть должна стать крупнейшей в Центральной Азии: она строится на площадке в 12 га. Первый камень заложили в 2009 году. Стоимость проекта оценили в 100 млн долларов.