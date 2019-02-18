Пострадавших нет.

Донецк. Три взрыва прогремели в центре Донецка в понедельник, 18 декабря. Об этом пишет RT.

Отмечается, что два из них произошли недалеко от гостиницы, где остановились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, еще один – на пустыре.

Пострадавших нет.

По информации депутата Народного совета самопровозглашённой республики Мирослава Руденко, взрывы громыхнули внутри газораспределительных станций.

«Версия теракта на данный момент не подтверждается. Полная информация и официальные заявления будут позже», — сказал он.