17 человек стали жертвами пожара в гостинице Нью-Дели

35 человек эвакуировали.
Нью-Дели. Индия. В пожаре в отеле Arpit Palace в центральном районе Нью-Дели погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Большинство отравились продуктами горения. Кроме того, в коридоре гостиницы были деревянные панели, из-за чего люди не могли эвакуироваться.
Пожар начался утром вторника, 12 февраля. На борьбу с огнем направили 26 пожарных машин. 35 человек удалось спасти.
В настоящий момент операцию завершили.
Специалистам предстоит выяснить причину пожара.