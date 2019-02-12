17 человек стали жертвами пожара в гостинице Нью-Дели

35 человек эвакуировали.

Нью-Дели. Индия. В пожаре в отеле Arpit Palace в центральном районе Нью-Дели погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Большинство отравились продуктами горения. Кроме того, в коридоре гостиницы были деревянные панели, из-за чего люди не могли эвакуироваться.

Пожар начался утром вторника, 12 февраля. На борьбу с огнем направили 26 пожарных машин. 35 человек удалось спасти.

В настоящий момент операцию завершили.

Специалистам предстоит выяснить причину пожара.