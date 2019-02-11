Неизвестные подожгли храм УПЦ под Николаевом

Иконы покрылись гарью.

Николаев. Украина. Свято-Ильинский храм в селе Зеленый Яр под Николаевом попытались сжечь неизвестные. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на пресс-службу Вознесенской епархии.

Злоумышленники разбили окно и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью. В храме повредились ковры, стены покрылись копотью, иконы почернели от гари.

Перед происшествием неизвестные отключили электричество, поэтому их лица не остались на кадрах камер видеонаблюдения, по той же причине не сработала сигнализация.

Кроме того, вандалы попытались вырвать деревянный крест.

Напомним, массовые покушения на храмы УПЦ начались после того, как Константинопольский патриархат благословил создание на Украине отдельной церкви. Православный мир такое решение не признал.