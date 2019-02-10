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Испанский бойфренд убил и расчленил тело россиянки

17:25, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
17:25, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#семья\n#Россия\n#Испания\n#убийство
Фото: pixnio.com
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Больше года мужчина хранил останки в морозильнике.

Алькала-де-Энерес. Испания. Испанский бойфренд убил и расчленил тело россиянки. Как сообщают Вести, убитую зовут Дарья, на момент смерти ей было 22 года.

Убийство произошло приблизительно 1,5 года назад в городе Алькала-де-Энерес. Девушка из России, которую в детстве удочерила испанская пара, жила вместе с 42-летним официантом Мануэлем Морено. Больше года назад она перестала выходить на связь со своей приёмной матерью. В декабре 2018 года женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали мужчину, а позже обнаружили в его квартире расчлененные человеческие останки. Сейчас с ними работают судебно-медицинские эксперты. Полиция предполагает, что Морено убил девушку в этой же квартире, расчленил тело и спрятал в морозильную камеру. После он сделал на предплечье татуировку с именем Дарьи и говорил всем, что это имя его любимой девушки.

17:25, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#семья\n#Россия\n#Испания\n#убийство

 

 

 


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