Специалистам по диким животным не удалось обезвредить хищника.

Флорида. США. Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США. Инцидент произошел во Флориде. Как пишет РенТВ, огромный крокодил несколько часов находился на лужайке дома Виктории Маккалистер.

Женщина была вынуждена вызвать специалистов по диким животным. Однако аллигатор был настроен слишком агрессивно, поэтому ловцам не удалось его обезвредить. Хищника пришлось умертвить.

По словам женщины, аллигаторы часто оказывались у нее во дворе, но этот экземпляр стал самым огромным из всех, которых она когда-либо видела.