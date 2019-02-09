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Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
14:50, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
233
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#зоопарк\n#животные\n#Лондон\n#происшествие\n#тигры
Фото: pixabay.com
233
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Инцидент произошел, когда тигров решили познакомить.

Лондон. Редкий суматранский тигр по кличке Асим убил свою невесту тигрицу Мелати. Как пишет «Российская Газета», инцидент произошел, когда тигров решили познакомить.

Семилетний самец был доставлен из датского сафари-парка в зоопарк Лондона, чтобы составить пару десятилетней Мелати. С конца января кошки находились в соседних вольерах. После исследования реакции животных друг на друга, эксперты зоопарка решили познакомить животных лично.

«Встреча Асима и Мелати началась спокойно, но затем переросла в агрессию. Несмотря на все попытки сотрудников зоопарка отвлечь животных, Асим убил тигрицу», - говорится в сообщении.

14:50, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
233
0
#зоопарк\n#животные\n#Лондон\n#происшествие\n#тигры

 

 

 


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