Пять человек погибли из-за падения самолета на жилые дома в Калифорнии

Калифорния. США. Легкомоторный самолет упал на жилой район в Калифорнии. Об этом пишет RT со ссылкой на The Sun.

Из-за взрыва загорелся дом.

Как пишет РБК со ссылкой на CBS News, самолет разрушился еще в воздухе, а его обломки упали на район в городе Йорба-Линда.

Власти сообщили о пяти погибших, это пилот и находившиеся в доме люди, рассказал канал ABC.

Федеральное авиационное управление (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование.

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news https://t.co/ApabRhrWfB

OCFA, Anaheim, Orange and OCSD on scene of a small aircraft down into a single family house. 1 structure involved, 2 people dead, 2 patients transported to local hospital. OCFA in Unified Command with @OCSheriff_ . Press Conference TBD