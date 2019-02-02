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9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

18:03, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
18:03, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
109
0
#наркотики\n#происшествие
Фото: pixabay.com
109
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11 человек задержаны в Кабо-Верде и ожидают суда.

Кабо-Верде. Российских моряков задержали на судне под флагом Панамы за контрабанду 9,5 тонн кокаина. Как пишет «Российская газета», 11 человек находятся в здании уголовной полиции в Кабо-Верде. По данным российского посольства, пока им не предъявили обвинения, однако суд должен состояться в скором времени.

Условия содержания задержанных нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день. Моряки находятся в состоянии психологического осмысления ситуации.

Судно под панамским флагом и экипажем из россиян, следовавшее из Марокко в Южную Америку, подверглось тщательному досмотру в порту Прайа. В результате операции изъяли партию кокаина весом в 9,5 тонны.

18:03, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
109
0
#наркотики\n#происшествие

 

 

 


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