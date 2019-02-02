Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

Огромный поток грязной воды после обрушения затопил близлежащие постройки и инфраструктуру.

Брумадинью. Бразилия. Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео. Об этом пишет Лайф со ссылкой на твиттер издания EHA News.

На опубликованных кадрах видно, как поток грязной воды затапливает близлежащие постройки и инфраструктуру.

25 января в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей. По последним данным, погибли 115 человек, еще 248 числятся без вести пропавшими.