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Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
11:59, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
73
0
#Бразилия\n#происшествие
Фото: кадр из видео
73
0

Огромный поток грязной воды после обрушения затопил близлежащие постройки и инфраструктуру.

Брумадинью. Бразилия. Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео. Об этом пишет Лайф со ссылкой на твиттер издания EHA News.

На опубликованных кадрах видно, как поток грязной воды затапливает близлежащие постройки и инфраструктуру.

25 января в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей. По последним данным, погибли 115 человек, еще 248 числятся без вести пропавшими.

EHA News on Twitter

Video of the moment Vale's dam broke in Brazil that killed more than 110 people living near the area https://t.co/PCp9jZE0IB

11:59, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
73
0
#Бразилия\n#происшествие

 

 

 


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