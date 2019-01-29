Очередной взрыв на трубопроводе в Мексике произошел из-за незаконной врезки

Данных о пострадавших пока нет.

Тлашиака. Мексика. В мексиканском муниципалитете Тлашиака произошел взрыв на трубопроводе с горючим из-за незаконной врезки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Diario Correo.

Очередной взрыв прогремел 28 января. Пожар стараются ликвидировать экстренные службы страны, кроме того, на место прибыли представители нефтегазовой компании Pemex и военные.

Напомним, 18 января из-за взрыва на месте незаконной врезки в мексиканском городе Тлауэлильпан погибли 115 человек.

Ранее СМИ писали, что Минобороны Мексики обнаружили почти 1,7 тыс. незаконных врезок в трубопроводы государственной нефтяной компании.