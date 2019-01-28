Россиянина задержали в Израиле за запуск дрона в аэропорту

Сейчас мужчина находится под стражей.

Тель-Авив. Израиль. В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве задержали российского туриста за запуск дрона. Об этом пишет РБК.

Сотрудники службы безопасности передали 46-летнего владельца беспилотника полиции. Сейчас россиянин находится под стражей. На работу аэропорта инцидент не повлиял.

Напомним, в Нью-Йорке из-за двух дронов отложили несколько рейсов 23 января.

В конце 2018 года в лондонском Гатвике отложили полеты из-за сообщений о двух беспилотниках, которые провели в небе над территорией более суток.