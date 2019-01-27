В Перми обрушилось перекрытие между техническим этажом и крышей многоэтажки

В МЧС приняли решение эвакуировать жителей дома и временно поселить их в маневренный фонд.

Пермь. В Перми обрушилось перекрытие между техническим этажом и крышей 14-этажного дома. В МЧС приняли решение эвакуировать жителей дома и временно поселить их в маневренный фонд, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 15:15 поступило сообщение об обрушении перекрытия между крышей и техническим этажом в одноподъездном 14-этажном многоквартирном жилом доме. Разрушения квартир при этом не было», - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причину обрушения перекрытия устанавливают эксперты. По предварительным данным, угрозы обрушения дома нет.

«Дом не газифицирован. По уточненным данным эвакуировано порядка 150 человек, из них 31 ребенок и 2 человека маломобильных граждан», - говорится на сайте регионального управления МЧС.