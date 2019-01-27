play
pause
  • $ 65.92 ↓
  • € 74.63 ↓

В Перми обрушилось перекрытие между техническим этажом и крышей многоэтажки

18:05, 27 января, 2019
18:05, 27 января, 2019
141
0
#МЧС\n#Пермь\n#происшествие
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
141
0

В МЧС приняли решение эвакуировать жителей дома и временно поселить их в маневренный фонд.

Пермь. В Перми обрушилось перекрытие между техническим этажом и крышей 14-этажного дома. В МЧС приняли решение эвакуировать жителей дома и временно поселить их в маневренный фонд, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 15:15 поступило сообщение об обрушении перекрытия между крышей и техническим этажом в одноподъездном 14-этажном многоквартирном жилом доме. Разрушения квартир при этом не было», - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причину обрушения перекрытия устанавливают эксперты.  По предварительным данным, угрозы обрушения дома нет.

«Дом не газифицирован. По уточненным данным эвакуировано порядка 150 человек, из них 31 ребенок и 2 человека маломобильных граждан», - говорится на сайте регионального управления МЧС.

18:05, 27 января, 2019
141
0
#МЧС\n#Пермь\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
4300

В Удмуртии начали морозить борщевик

3484
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

3108
11:40, 23 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3005
15:03, 24 января, 2019

Житель Глазова 2,5 года не платил за капремонт и считал, что сбережения съест инфляция

2875
09:00, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
3971

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

1768
09:59, 25 января, 2019

В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

1030
16:50, 21 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

981
14:16, 22 января, 2019

РУСАДА проверит 13-летнюю фигуристку, оправдавшую употребление «правильного» допинга

947
16:10, 21 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2318

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1646
18:10, 21 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1505
12:30, 20 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1497
16:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1215
12:50, 22 января, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 69: Диана Мачулина в гостях у Энвиля Касимова

25 января, 2019

Удмуртия в минуту: итоги недели

25 января, 2019

Возвращение икон

24 января, 2019