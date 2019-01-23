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В Росморречфлоте рассказали о состоянии горящих танкеров в Черном море

10:58, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
10:58, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
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#санкции\n#корабли\n#пожар\n#тушение пожара
Фото: Reuters
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Корабли до сих пор на плаву.

В Черном море продолжает гореть сжиженный газ на двух танкерах «Маэстро» и «Кандий». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

В Росморречфлоте отмечают, что оба судна накренились, однако остаются на плаву. К ним периодически подплывает спецкорабль и орошает их для охлаждения. Так будет продолжаться до полного выгорания топлива.

Напомним, корабли загорелись 21 января при передаче топлива от одного танкера другому. Жертвами стали 10 человек, судьба еще 10 моряков неизвестна. 12 спасенных членов экипажа доставили в порт Керчи.  

Как пишет «РЕН-ТВ» со ссылкой на «Рейтер», трагедии могло и не быть, если бы не американские санкции. Дело в том, что один из танкеров находится в черном списке Штатов, из-за чего он не мог зайти в российский порт Темрюк. В связи с этим экипаж принял решение перекачать топливо в открытом море, что привело к взрыву горючего.

Перелив и якорная стоянка, скорее всего, были незаконные, сообщил «Известиям» главный редактор газеты «Морские вести России» Анатолий Кузнецов.

10:58, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
137
0
#санкции\n#корабли\n#пожар\n#тушение пожара

 

 

 


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