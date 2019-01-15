play
pause
  • $ 67.19 ↑
  • € 77.07 ↓

Река из 13,3 тыс литров шоколада заблокировала движение на трассе в США

09:59, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
09:59, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
187
0
#ДТП\n#США\n#авария\n#шоколад
Фото: @Arizona_DPS (Твиттер)
187
0

Дорогу заблокировали на 4 часа.

Флагстафф. США. На американской трассе I-40 произошла авария с участием автоцистерны, наполненной 13,3 тыс. литрами жидкого шоколада. Об этом пишет RT.

Сладкий груз вылился на дорогу и заблокировал движение транспорта.

Как пишут «Известия» со ссылкой на ABC News, причиной аварии стала неисправность сцепления автомобиля и прицепа с цистерной. Дорогу пришлось перекрыть на четыре часа.

«Сбор обещает быть вкусным», - сообщило в Твиттере управление общественной безопасности.

В результате ДТП никто не пострадал.

Dept. Public Safety on Twitter

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup!

Напомним, из-за аварии на кондитерской фабрике в Германии на улицу вылилась тонна шоколада. Быстро замерзнув, масса образовала сладкую плитку на асфальте площадью 10 кв. м.

 

09:59, 15 января, 2019
Дарья Снидкова
187
0
#ДТП\n#США\n#авария\n#шоколад

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска лишился квартиры и 600 тыс рублей в результате кредитных махинаций

14:01, 08 января, 2019
4215

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

3750
12:35, 10 января, 2019

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

3354
14:55, 09 января, 2019

Работу лесопилок в Удмуртии возьмут под контроль

2572
13:00, 08 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2388
16:30, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2315

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2131
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1807
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1561
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1161
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
4894

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1211
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1023
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

942
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

874
18:30, 11 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: довольные жители Ижевска и вся правда о насвае

Задержание преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия

В Ижевске продают "насвай" несовершеннолетним