Река из 13,3 тыс литров шоколада заблокировала движение на трассе в США

Флагстафф. США. На американской трассе I-40 произошла авария с участием автоцистерны, наполненной 13,3 тыс. литрами жидкого шоколада. Об этом пишет RT.

Сладкий груз вылился на дорогу и заблокировал движение транспорта.

Как пишут «Известия» со ссылкой на ABC News, причиной аварии стала неисправность сцепления автомобиля и прицепа с цистерной. Дорогу пришлось перекрыть на четыре часа.

«Сбор обещает быть вкусным», - сообщило в Твиттере управление общественной безопасности.

В результате ДТП никто не пострадал.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup!