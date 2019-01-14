Во время благотворительного концерта мужчина с ножом напал на мэра Гданьска

Глава перенес операцию.

Гданьск. Польша. На благотворительном концерте в польском Гданьске злоумышленник с ножом напал на мэра города Петра Адамовича. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на gazeta.pl.

Глава выступал с речью в конце мероприятия, после чего в зале запустили пиротехнику. В это время нападавший ударил мэра ножом в область сердца. Второй удар пришелся в живот.

Адамовича госпитализировали в критическом состоянии. Злоумышленника задержали.

По данным Onet, нападавший прокричал в микрофон свое имя и заявил, что, будучи невиновным, отсидел срок в тюрьме, где его «пытала «Гражданская платформа»», членом партии которой является Адамович, пишет ЭХО.

RT со ссылкой на РИА Новости сообщили, что в ходе 5-часовой операции Адамовичу перелили 41 порцию крови.