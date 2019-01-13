Взрыв в Париже: пожарные опасаются обрушения здания

Взрыв унёс жизни трех человек, еще 50 получили травмы.

Париж. Франция. Парижские пожарные опасаются обрушения здания в котором в субботу, 12 января, произошел взрыв. Как пишет НТВ, правоохранители оцепили квартал, а спасатели намерены дежурить у пекарни не менее двух дней.

Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа, но эксперты еще не завершили расследование инцидента.

Напомним, мощный взрыв в центре Парижа прогремел на первом этаже четырехэтажного здания на улице Тревиз, где находится пекарня. Помещения кафе, пекарни и булочной на первом почти полностью разрушены. В соседних домах выбиты окна и двери.

Взрыв унёс жизни трех человек – двух пожарных и туристки из Испании. Ранения и травмы разной степени тяжести получили около 50 человек, десять госпитализированы в тяжелом состоянии.