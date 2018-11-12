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В Камбодже 15 беременных женщин арестовали за торговлю людьми

14:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#торговля\n#арест\n#беременность
Фото: www.abc.net.au/
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Их заподозрили в суррогатном материнстве.

Камбоджа. В Камбоджи полиция арестовала 15 беременных женщин по подозрению в суррогатном материнстве. Об этом пишет «360» со ссылкой на телеканал ABC News.

По законам страны, им могут предъявить обвинение в торговле людьми, что карается 20 годами тюрьмы.

Это не первые арестованные беременные женщины, на которых пали подозрения правоохранителей: в июне полиция арестовала более 30 женщин. Они вынашивали детей для китайских клиентов. Кто уже родил, будут самостоятельно растить своих-чужих детей.

На вопрос журналистов о посредниках между заказчиками и матерями, начальник полиции Пномпеня Кео Теха повесил трубку.

14:50, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
221
0
#торговля\n#арест\n#беременность

 

 

 


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