В Австралии задержали женщину, которая подкладывала швейные иголки в клубнику

Её мотивы пока неизвестны.

Квинсленд. Австралия. В Австралии задержали женщину, которая подкладывала швейные иголки в свежую клубнику в магазинах. Как сообщают Вести, в сентябре этого года в разных районах Австралии было зафиксировано более 100 случаев обнаружения швейных игл в ягодах.

В некоторых случаях жители натыкались на иголки, уже раскусив клубнику или проглотив её. Из-за паники среди населения производители начали выкидывать продукцию целыми контейнерами, а покупателей призывали измельчать ягоды перед едой.

В результате «сложного и крупного» расследования полиция задержала 50-летнюю женщину, которая начиняла ягоды иглами. Её мотивы пока неизвестны.