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Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
14:50, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1219
0
#молодежь\n#Казахстан\n#полиция\n#драка\n#хулиганство
Фото: pixabay.com
1219
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Массовую драку удалось предотвратить полицейским и местному «Беркуту».

Казахстан. Две сотни студентов колледжа с битами и кастетами вышли на ночные улицы казахского Актюбинска. Об этом со ссылкой на «Актобе Таймс» передают «Вести Казахстана».

Сообщается, что студенты решили устроить «разборку» с парнями из другого района, которые накануне избили их товарища. Подоспевшая полиция успела разогнать хулиганов и задержать правонарушителей.

Как сообщил руководитель общественного объединения «Беркут» Серик Сагиев, на прошлой неделе в центре города готовились массовые разборки среди учащихся колледжей, передаёт «Актобе Таймс».

«Мы выяснили, что на одной из вечеринок парня из одного района избили другие студенты из районов. Это и послужило началом разборок. О том, что готовится разборка, мы узнали за несколько часов, поэтому нам удалось сработать быстро. Мы начали наблюдать, увидели, что обстановка накаляется, вызвали сотрудников полиции. Когда приехали полицейские, мы помогли им задержать зачинщиков, и все закончилось ближе к 2 часам ночи», - рассказал газете «Актобе Таймс» руководитель общественного объединения «Беркут» Серик Сагиев.

По словам одного из «беркутовцев», на разборку пришло около 200 студентов 1996-2002 годов рождения: «Полицейские осмотрели машину, на которой приехали некоторые студенты, и нашли там биты, ножи, цепи и кастеты. Оружие изъяли и в участок забрали 13 человек. Правда, на следующий день та же толпа собралась возле «Керуен Сити». Постояли немного, увидели нас и разошлись. Нам студенты пообещали, что проблема решена и разборок не будет».

Серик Сагиев подчеркнул, что «такое сейчас настроение у молодёжи - толпа и оружие».

«Оружие таскают сейчас не только хулиганы, но и нормальные спокойные пацаны. Вот нет у него толпы, и в группировку он никакую не хочет лезть. Поэтому и носит оружие для защиты. А потом случаются такие вещи, когда отличник режет ножом другого», - сообщил руководитель актюбинского «Беркута»

На вопрос журналистов, как молодёжь умудряется проносить оружие в школу, Сагиев признался, что возможности досмотра крайне малы.

«А кто смотрит? Кто за всеми уследит? Мы пытались как-то провести досмотр в своих колледжах, но родители возмущаются, не позволяют. Хотя мы объясняем, что если время от времени будем проводить досмотр, то их же дети будут целее. Ведь если ребёнок таскает нож, он рано или поздно пустит его в дело», - сказал Сагиев.

14:50, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
1219
0
#молодежь\n#Казахстан\n#полиция\n#драка\n#хулиганство

 

 

 


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