В Мексике жители устроили самосуд над подозреваемыми в похищении детей мужчинами

Их облили бензином и сожгли.
Сан-Висенте Бокерон. Мексика. В Мексике жители одной из деревень устроили самосуд над подозреваемыми в похищении детей мужчинами. Как пишут «Известия», их облили бензином и заживо сожгли.
Жертвами толпы стали 56-летний Альберто Флорес Моралес и его 21-летний племянник.
Сообщается, что около 200 жителей пришли к полицейскому участку, выломали двери, вытащили из камер подозреваемых, связали и после этого сожгли.
По данным полиции, мужчины не были виновны в похищении детей. Они признались в преступлении только потому, что были пьяны.