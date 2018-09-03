В Мексике жители устроили самосуд над подозреваемыми в похищении детей мужчинами

Их облили бензином и сожгли.

Сан-Висенте Бокерон. Мексика. В Мексике жители одной из деревень устроили самосуд над подозреваемыми в похищении детей мужчинами. Как пишут «Известия», их облили бензином и заживо сожгли.

Жертвами толпы стали 56-летний Альберто Флорес Моралес и его 21-летний племянник.

Сообщается, что около 200 жителей пришли к полицейскому участку, выломали двери, вытащили из камер подозреваемых, связали и после этого сожгли.

По данным полиции, мужчины не были виновны в похищении детей. Они признались в преступлении только потому, что были пьяны.