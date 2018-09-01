Об этом заявил глава службы безопасности Василий Грицак. В СБУ опровергли причастность Киева к убийству главы ДНР Захарченко

Киев. Украина. В Службе безопасности Украины опровергли причастность Киева к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на слова главы СБУ Василия Крицака.

«У нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство», - сказал он журналистам в субботу в Киеве, комментируя сообщения о задержании украинских диверсантов в Донецке.

Грицак добавил, что «никто не посылал» диверсионно-разведывательную группу.

«На мой взгляд, прогнозированная ситуация. Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик... - сказал он. - Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели».

Вторая версия, которую глава СБУ назвал одной из основных, - это «просто разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены и было много обиженных в руководстве как ЛНР, так ДНР».