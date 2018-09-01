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Агенты ФБР задержали подозреваемых в подготовке стрельбы в школах США

13:12, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
13:12, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
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#США\n#школьники\n#происшествие
Фото: Mir24.tv
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Предполагается, что подозреваемые тренировали детей и учили их обращаться с огнестрельным оружием.

Нью-Мексико. США. Агенты Федерального бюро расследований задержали подозреваемых в подготовке стрельбы в школах США. Предполагается, что подозреваемые тренировали детей и учили их обращаться с огнестрельным оружием, пишет RT со ссылкой на Fox News.

«Как отметили прокуроры, предполагается, что данная группа людей тренировала детей, подготавливая их к нападению на школы. Они учили их обращаться с огнестрельным оружием и обучали основам тактики», - пишет издание.

Во дворе дома подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли 11 детей, родителями которых, вероятнее всего, являются сами задержанные.

13:12, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
296
0
#США\n#школьники\n#происшествие

 

 

 


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