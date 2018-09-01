Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта

Сообщения о гибели подтвердил депутат Народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский.

Донецк. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате теракта в кафе «Сепар». Информацию подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, пишет Интерфакс.

«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение», - сказал источник издания.

После взрыва часть бульвара Пушкина, где находится кафе, и проспекта Комсомольский перекрыли для пешеходов и движения транспорта.

Также в результате взрыва получил ранение глава минфина Александр Тимофеев.

Правоохранители ДНР уже задержали подозреваемых в покушении на главу самопровозглашенной республики.