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Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта

10:00, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
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#теракт\n#смерть\n#Донецк
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Сообщения о гибели подтвердил депутат Народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский.

Донецк. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате теракта в кафе «Сепар». Информацию подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, пишет Интерфакс.

«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение», - сказал источник издания.

После взрыва часть бульвара Пушкина, где находится кафе, и проспекта Комсомольский перекрыли для пешеходов и движения транспорта.

Также в результате взрыва получил ранение глава минфина Александр Тимофеев.

Правоохранители ДНР уже задержали подозреваемых в покушении на главу самопровозглашенной республики.

10:00, 01 сентября, 2018
Георгий Поветкин
141
0
#теракт\n#смерть\n#Донецк

 

 

 


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