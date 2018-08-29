Как минимум 11 россиян пострадали в ДТП в Турции

В автобус до аэропорта врезался грузовик.

Белек. Турция. Как минимум 11 россиян пострадали в ДТП в турецкой Анталье. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Автобус в среду, 29 августа, вез российских туристов из города-курорта Белек в аэропорт, когда в него въехал грузовик. От удара автобус рухнул в канал.

Güneş Gazetesi on Twitter Antalya'da Rus turistleri taşıyan midibüse TIR'ın çarpması sonucu 11'i turist 13 kişi yaralandı https://t.co/wTAZbglAOz

В ДТП пострадали оба водителя, по данным генконсульства России в Анталье, все пассажиры живы, им была оказана медицинская помощь.