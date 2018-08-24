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В США под рестораном KFC нашли тоннель для контрабанды наркотиков

17:35, 24 августа, 2018
Анна Торхова
17:35, 24 августа, 2018
Анна Торхова
347
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Фото: wikipedia.org
347
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У владельца заведения изъяли около 147 кг наркотиков.

Аризона. США. В штате Аризона под рестораном «КФС» нашли тоннель длиной 180 м для контрабанды наркотиков. Ход удалось обнаружить после задержания владельца заведения, пишет Мир24.

Тоннель находился на глубине семи метров. Через него контрабандисты переправляли наркотики из Сан-Луис-Рио-Колорадо в США. Ход соединял ресторан с одним из домов в Мексике.

Кроме того, в автомобиле мужчины полицейские нашли 118 кг метамфетамина, более 6 кг кокаина, более 3 кг фентанил и 20 кг героина.

17:35, 24 августа, 2018
Анна Торхова
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