В США под рестораном KFC нашли тоннель для контрабанды наркотиков

У владельца заведения изъяли около 147 кг наркотиков.

Аризона. США. В штате Аризона под рестораном «КФС» нашли тоннель длиной 180 м для контрабанды наркотиков. Ход удалось обнаружить после задержания владельца заведения, пишет Мир24.

Тоннель находился на глубине семи метров. Через него контрабандисты переправляли наркотики из Сан-Луис-Рио-Колорадо в США. Ход соединял ресторан с одним из домов в Мексике.

Кроме того, в автомобиле мужчины полицейские нашли 118 кг метамфетамина, более 6 кг кокаина, более 3 кг фентанил и 20 кг героина.