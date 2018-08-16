В Риме нашли тело туристки из Ленобласти

Девушка отправилась в поездку по Европе, не предупредив родных.

Рим. Италия. В Риме нашли тело 28-летней туристки из Ленинградской области России. Как пишет RT, девушка отправилась в тур по городам Европы месяц назад.

Мама не знала о путешествии дочери, та не сказала и когда именно вернется домой. Только через месяц женщина начала поиски, так как дочь давно не выходила на связь.

Мать обратилась в полицию и в посольство Италии. Выяснилось, что девушка найдена мертвой в Риме.

Обстоятельства смерти устанавливаются.