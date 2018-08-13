На греческом острове Эвбея из-за лесного пожара объявили режим ЧС

Созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями.

Эвбея. Греция. В Греции на острове Эвбея объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильного лесного пожара. Об этом пишет RT.

В сообщении губернатора Центральной Греции Костаса Бакоянниса говорится, что местное правительство помогает всеми силами. В первую очередь власти заботятся о людях и о сохранности их собственности. Также в сообщении губернатор призывает местных жителей и туристов следовать указаниям полиции и пожарных.

В центральной части острова созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями.