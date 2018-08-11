Kiss и кошачья морда: статую святого XII века осквернили в Испании

Реставраторы уже приступили к очистке статуи.

Сантьяго-де-Компостела. Испания. Статую католического святого XII века осквернили в Испании. На фигуре, установленной в Кафедральном соборе в Сантьяго-де-Компостела, нарисовали кошачью морду, пишет РенТВ.

Вандалы использовали синюю краску. Знатоки утверждают, что на статуе изобразили на статуе сценический грим одного из участников группы Kiss, барабанщика Эрика Сингера. Кроме того, святого «украсили» названием этого коллектива.

Фото обезображенной статуи опубликовано полицией Галисии, которая просит помочь с поимкой преступников. По местным законам им грозит штраф до 150 тыс. евро.

«Собор Святого Иакова — это всемирное наследие. Помимо того, что этот поступок демонстрирует полное отсутствие уважения, вандализм еще и преступление. Помогите нам найти причастных», — сказано в сообщении полиции.

Реставраторы уже приступили к очистке статуи.