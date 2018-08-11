play
pause
  • $ 66.29 ↑
  • € 76.83 ↑

Kiss и кошачья морда: статую святого XII века осквернили в Испании

15:15, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
15:15, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
94
0
#вандализм\n#религия\n#Испания
Фото: twitter.com/TheLocalSpain
94
0

Реставраторы уже приступили к очистке статуи.

Сантьяго-де-Компостела. Испания. Статую католического святого XII века осквернили в Испании. На фигуре, установленной в Кафедральном соборе в Сантьяго-де-Компостела, нарисовали кошачью морду, пишет РенТВ.

Вандалы использовали синюю краску. Знатоки утверждают, что на статуе изобразили на статуе сценический грим одного из участников группы Kiss, барабанщика Эрика Сингера. Кроме того, святого «украсили» названием этого коллектива.

Фото обезображенной статуи опубликовано полицией Галисии, которая просит помочь с поимкой преступников. По местным законам им грозит штраф до 150 тыс. евро.

«Собор Святого Иакова — это всемирное наследие. Помимо того, что этот поступок демонстрирует полное отсутствие уважения, вандализм еще и преступление. Помогите нам найти причастных», — сказано в сообщении полиции.

Реставраторы уже приступили к очистке статуи.

15:15, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
94
0
#вандализм\n#религия\n#Испания

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
16573

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

9200
18:42, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8765
10:50, 07 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

8199
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6356
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
9218

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2596
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2520
13:49, 05 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

2123
20:00, 04 августа, 2018

В Вологде полуторагодовалый малыш один разгуливал по улицам города

1999
16:00, 04 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

18:45, 08 августа, 2018
2476

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2338
16:55, 08 августа, 2018

В США сняли фильм о «влиянии» Путина

1887
12:00, 04 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1833
16:58, 06 августа, 2018

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в Болонье

1769
18:20, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018