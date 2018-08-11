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Угнанный из Сиэтла пассажирский самолет разбился в США

10:35, 11 августа, 2018
10:35, 11 августа, 2018
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#США\n#авиация\n#происшествие
Фото: goodfreephotos.com
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В полиции утверждают, что угон не был связан с терроризмом.

Сиэтл. США. Угнанный из Сиэтла пассажирский самолет разбился в США. Как сообщает Лента, лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями.

В полиции утверждают, что угон самолета не был связан с терроризмом. На борту судна никого не было. Диспетчеры аэропорта попытались поговорить с угонщиком — им удалось отвести самолет подальше от города. Кем был злоумышленник, пока точно не сообщают. Вероятно, это сотрудник авиагавани.

Аэропорт на некоторое время прервал рейсы, но затем возобновил работу.

10:35, 11 августа, 2018
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#США\n#авиация\n#происшествие

 

 

 


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