В полиции утверждают, что угон не был связан с терроризмом.

Сиэтл. США. Угнанный из Сиэтла пассажирский самолет разбился в США. Как сообщает Лента, лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями.

В полиции утверждают, что угон самолета не был связан с терроризмом. На борту судна никого не было. Диспетчеры аэропорта попытались поговорить с угонщиком — им удалось отвести самолет подальше от города. Кем был злоумышленник, пока точно не сообщают. Вероятно, это сотрудник авиагавани.

Аэропорт на некоторое время прервал рейсы, но затем возобновил работу.