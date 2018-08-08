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Николас Мадуро назвал цель покушения на него

12:38, 08 августа, 2018
Анна Торхова
12:38, 08 августа, 2018
Анна Торхова
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#терроризм\n#власть\n#Венесуэла\n#президент\n#происшествие\n#нападение
Фото: flickr
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По мнению лидера, нападавшие пытались посеять в стране насилие.

Каракас. Венесуэла. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о цели покушения на него. По его мнению, нападавшие пытались посеять в стране насилие, передают РИА «Новости».

«Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы», - цитирует Мадуро издание.

По его словам, в нападении участвовали две группы террористов. Первых подозреваемых удалось задержать уже через 10 минут после происшествия.

Отмечается, что Мадуро обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания (парламента) Хуана Рекесенса.

Напомним, нападение на президента Венесуэлы произошло 5 августа. Причиной случившегося стали снаряжённые взрывчаткой беспилотники, которые удалось сбить.

12:38, 08 августа, 2018
Анна Торхова
146
0
#терроризм\n#власть\n#Венесуэла\n#президент\n#происшествие\n#нападение

 

 

 


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