Николас Мадуро назвал цель покушения на него

По мнению лидера, нападавшие пытались посеять в стране насилие.

Каракас. Венесуэла. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о цели покушения на него. По его мнению, нападавшие пытались посеять в стране насилие, передают РИА «Новости».

«Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы», - цитирует Мадуро издание.

По его словам, в нападении участвовали две группы террористов. Первых подозреваемых удалось задержать уже через 10 минут после происшествия.

Отмечается, что Мадуро обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания (парламента) Хуана Рекесенса.

Напомним, нападение на президента Венесуэлы произошло 5 августа. Причиной случившегося стали снаряжённые взрывчаткой беспилотники, которые удалось сбить.