Погибшим в ЦАР журналистам посмертно присудили премию «Редколлегия»

Их удостоили наградами за мужество и преданность профессии.

Москва. Погибшим в Центральноафриканской Республике журналисту Орхану Джемалю, режиссеру Александру Расторгуеву и оператору Кириллу Радченко посмертно присудили премию «Редколлегия». Их наградили за мужество и преданность профессии, пишет «Интерфакс».

«Наши коллеги не успели сделать материал, ради которого поехали туда. Как мы знаем сегодня, они работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом. Поддержка расследовательской журналистики - один из главных приоритетов премии Редколлегия», - написала на своей странице в Фейсбук член жюри и основатель проекта The Bell Елизавета Осетинская.

«Редколлегия» является премией в области профессиональной журналистики, учрежденной благотворительной организацией «Sreda Foundation».

Напомним, 31 июля стало известно об убийстве трех российских журналистов. Мужчины приехали в страну для съемок фильма-расследования о работе частной военной компании.