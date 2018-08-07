Число пострадавших в результате взрыва в Болонье превысило 100 человек

Один человек погиб.

Болонья. Италия. В Болонье в результате взрыва грузовика, перевозившего горючие материалы, пострадали более 100 человек. Один человек погиб, сообщает РБК.

55 пострадавших с ожогами от первой до четвертой степени доставили в местную больницу, ещё 18 человек отправили в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Двоих в тяжелом состоянии увезли в больницы в Парме и Чезене. 10 человек находятся в Баццано.

Также среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два полицейских.

Напомним, взрыв в итальянской Болонье прогремел 5 августа.