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Число пострадавших в результате взрыва в Болонье превысило 100 человек

09:00, 07 августа, 2018
Анна Торхова
09:00, 07 августа, 2018
Анна Торхова
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#ДТП\n#взрыв\n#авария\n#Италия\n#больница
Фото: pixabay.com
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Один человек погиб.

Болонья. Италия. В Болонье в результате взрыва грузовика, перевозившего горючие материалы, пострадали более 100 человек. Один человек погиб, сообщает РБК.

55 пострадавших с ожогами от первой до четвертой степени доставили в местную больницу, ещё 18 человек отправили в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Двоих в тяжелом состоянии увезли в больницы в Парме и Чезене. 10 человек находятся в Баццано.

Также среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два полицейских.

Напомним, взрыв в итальянской Болонье прогремел 5 августа.

09:00, 07 августа, 2018
Анна Торхова
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0
#ДТП\n#взрыв\n#авария\n#Италия\n#больница

 

 

 


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