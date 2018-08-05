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В Швейцарии 20 человек погибли в результате крушения самолета времен войны

18:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
18:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#авиация\n#смерть\n#Швейцария\n#происшествие\n#крушение самолета\n#самолет
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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«Юнкерс-52» упал в горной местности.

Швейцария. В Швейцарии 20 человек погибли в результате крушения самолета «Юнкерс-52» (Junkers JU52 HB-HO), который использовали во времена Второй мировой войны. По предварительным данным, трагедия произошла в горной местности, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство ATS.

«В момент крушения на борту самолета находилось 17 пассажиров и три члена экипажа, самолет упал в горной местности», - говорится в сообщении.

Бомбардировщик построен в 1939 году, он был коллекционной машиной, принадлежавшей компании JU-Air, связанной с ВВС страны.

Компания владеет несколькими «Юнкерсами», все - 1939 года постройки. Они арендуются для прогулок и перевозки туристов, их пилотируют бывшие военные летчики.

18:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
197
0
#авиация\n#смерть\n#Швейцария\n#происшествие\n#крушение самолета\n#самолет

 

 

 


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